Конфлікт між водіями маршруток закінчився різаниною

19:14 23 березень Київ, Україна

У Київському районі Харкова під час з'ясування відносин водій маршрутки вдарив ножем свого колегу і зник.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.



Потерпілий, 43-річний водій маршрутки, повідомив поліції, що водій іншої маршрутки завдав йому кілька ударів ножем і зник у невідомому напрямку з місця події.



Медики доставили потерпілого в Харківську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. На цей момент стан здоров'я чоловіка оцінюється як задовільний.



В ході слідчих заходів поліціянти встановили особу зловмисника. Ним виявився 50-річний громадянин Азербайджану. Він кинув маршрутку біля автозаправної станції на Московському проспекті і зник звідти на власному автомобілі. Правоохоронці розшукали чоловіка і доставили його в управління для з'ясування всіх обставин події.