Кому війна, а кому – мати рідна. Шахраї воєнного часу

08:31 06 квітня Київ, Україна

З початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну кіберполіціянти викрили 106 людей на шахрайстві в інтернеті. За вказаними фактами порушено кримінальні провадження.

Про це повідомляє МВС України.



Найбільш поширеними схемами шахрайства в умовах воєнного стану є:

псевдоблагодійність,

пропозиції щодо оренди неіснуючого житла,

фейкові пасажирські перевезення,

продаж неіснуючих товарів, у тому числі й військової амуніції.