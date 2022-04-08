Кому війна, а кому – мати рідна. Шахраї воєнного часу

З початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну кіберполіціянти викрили 106 людей на шахрайстві в інтернеті. За вказаними фактами порушено кримінальні провадження.
Про це повідомляє МВС України.
Найбільш поширеними схемами шахрайства в умовах воєнного стану є:
Найбільш поширеними схемами шахрайства в умовах воєнного стану є:
- псевдоблагодійність,
- пропозиції щодо оренди неіснуючого житла,
- фейкові пасажирські перевезення,
- продаж неіснуючих товарів, у тому числі й військової амуніції.
Також правоохоронці фіксують випадки шахрайства під виглядом організації переправки через державний кордон чоловіків призовного віку, шахрайства під приводом надання інформації про призов громадян.
Загалом правоохоронці перевірили 234 особи на причетність до протиправної діяльності, провели 25 обшуків у будинках та місцях знаходження зловмисників. Встановлено 106 онлайн-шахраїв.
За даними фактами порушено кримінальні провадження.
Кіберполіція закликає громадян перераховувати гроші тільки на рахунки офіційних благодійних фондів, рахунки, зазначені на сайті НБУ, або через додаток "Дія". Громадянам слід, по можливості, віддавати перевагу післяоплатам за товари та послуги.
Також громадян України застерігають від замовлення документів, що дозволять перетнути кордон чоловікам віком 18-60 років. Окрім ризику потрапити на гачок шахраїв, замовникам фейкових документів загрожує кримінальна відповідальність.
«Окрім цього не переходьте за посиланнями, що надходять через смс-повідомлення або месенджери, адже існує можливість стати жертвами фішингу. Використовуйте лише офіційну програму «Дія» та офіційні програми банківських установ, які дозволяють отримати виплати на картки, імітовані ними. Не вводьте персональні чи банківські дані на сторонніх ресурсах. Пам'ятайте: якщо вас просять перерахувати гроші на послуги нотаріуса або сплатити комісію для отримання державних виплат, ймовірно, вас намагається обдурити аферист», - закликає кіберполіція.
Громадян, які стали жертвами шахрайства, просять повідомляти про це на електронну скриньку Сервісної служби кіберполіції: [email protected]
Загалом правоохоронці перевірили 234 особи на причетність до протиправної діяльності, провели 25 обшуків у будинках та місцях знаходження зловмисників. Встановлено 106 онлайн-шахраїв.
За даними фактами порушено кримінальні провадження.
Кіберполіція закликає громадян перераховувати гроші тільки на рахунки офіційних благодійних фондів, рахунки, зазначені на сайті НБУ, або через додаток "Дія". Громадянам слід, по можливості, віддавати перевагу післяоплатам за товари та послуги.
Також громадян України застерігають від замовлення документів, що дозволять перетнути кордон чоловікам віком 18-60 років. Окрім ризику потрапити на гачок шахраїв, замовникам фейкових документів загрожує кримінальна відповідальність.
«Окрім цього не переходьте за посиланнями, що надходять через смс-повідомлення або месенджери, адже існує можливість стати жертвами фішингу. Використовуйте лише офіційну програму «Дія» та офіційні програми банківських установ, які дозволяють отримати виплати на картки, імітовані ними. Не вводьте персональні чи банківські дані на сторонніх ресурсах. Пам'ятайте: якщо вас просять перерахувати гроші на послуги нотаріуса або сплатити комісію для отримання державних виплат, ймовірно, вас намагається обдурити аферист», - закликає кіберполіція.
Громадян, які стали жертвами шахрайства, просять повідомляти про це на електронну скриньку Сервісної служби кіберполіції: [email protected]
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі