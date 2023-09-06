Командир військової частини на Дніпропетровщині затриманий за розкрадання майна

Офіс Генерального прокурора повідомив 23 серпня, що командира розвідувального взводу на Дніпропетровщині затримано за розкрадання майна.
Слідчі з'ясували, що командир взводу викрав довірене йому військове майно, включаючи чотири комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та два квадрокоптери загальною вартістю 500 тисяч гривень.
Потім він здав військове майно до ломбардів на території Дніпропетровської області, за що отримав кошти, якими розпорядився на свій розсуд.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Слідчі з'ясували, що командир взводу викрав довірене йому військове майно, включаючи чотири комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та два квадрокоптери загальною вартістю 500 тисяч гривень.
Потім він здав військове майно до ломбардів на території Дніпропетровської області, за що отримав кошти, якими розпорядився на свій розсуд.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
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