Командир Росгвардії звинувачується у розстрілі українських полонених - СБУ

19:29 12 червня Київ, Україна

Служба безпеки України звинувачує командира Росгвардії у розстрілі українських полонених через відмову розмовляти російською мовою.



За інформацією, отриманою від пресслужби СБУ та ОГП, з'явилися підозри щодо командира Костянтина Юдіна, керівника групи 376 окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії.



На початку квітня 2023 року Юдін відвідав тимчасово окупований Енергодар у Запорізькій області, де розташовувався російський блокпост. На той момент на блокпосту перебували українські військовополонені, яких окупанти намагалися змусити взяти участь у демонтажі фортифікаційних споруд.



Натомість Юдін наказав українським захисникам країни вишикуватися для допиту. Його особливо цікавили персональні дані та обставини потрапляння у полон.



За результатами слідства, один із полонених відповів українською мовою. У відповідь Юдін відвів чоловіка до господарської будівлі на блокпосту і, погрожуючи зброєю, змусив його повернутися до стіни.



Потім Юдін вистрілив у ногу потерпілого, завдавши йому кульового поранення колінного суглоба.



Російський командир продовжував вимагати, щоб полонені відповідали лише російською мовою, але українець знову відмовився виконувати його ворожу вказівку.



У відповідь Юдін здійснив ще один постріл неподалік голови полоненого, але і це не спонукало українця говорити російською мовою.



Після цього зловмисник погрожував розстріляти полонених за умови почути українську мову знову.



Слідчі Служби безпеки України зібрали достатньо доказів та офіційно оголосили Юдіну про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.