Коломия: поліція затримала хулігана, який влаштував стрілянину на автозаправці

13:18 04 травень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів встановили і затримали зловмисника, який влаштував стрілянину на АЗС і поранив двох людей.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції у вівторок, 4 травня.



Повідомлення про стрілянину на автозаправці в селі Черемхів Коломийського району надійшло в поліцію напередодні близько 4:00 ночі.



Правоохоронці на місці події встановили, що на території заправки між двома компаніями людей виник конфлікт, в ході якого зловмисник здійснив кілька пострілів з травматичного пістолета в бік опонентів.



В результаті 32-річний та 38-річний місцеві жителі отримали поранення і були госпіталізовані, а правопорушник з місця події поїхав на машині.





Незабаром правоохоронці розшукали та затримали нападника, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний житель Коломиї. Чоловіка затримали. У нього вилучили зброю, яку направили на експертизу.

За даним фактом почали кримінальне провадження за статтею про хуліганство (ч.4 ст.296 КК України).