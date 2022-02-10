Коломойський приватизував землю під монументом Батьківщина-Мати

10:33 10 лютий Київ, Україна

У 2015 році з Фондом державного майна України укладає договір компанія щодо оренди однієї з будівель на території меморіального комплексу «Батьківщина-Мати». У тому будинку був розташований музей, тому приватизація цього об'єкта шість років тому була неможлива за жодних умов.



Але у 2020 році та сама фірма звертається до Господарського суду Києва з вимогою про визнання раніше укладеного договору недійсним та новим проханням про приватизацію території під монументом Батьківщина-Мати.



Суд дуже швидко задовольнив справу і вже у лютому 2021 року компанія-позивач отримала все, на що розраховувала.

Такий результат ситуації, ймовірно, пов'язаний з тим, що суддя Людмила Шкурдова — спеціальний суддя Ігоря Коломойського, котра не вперше виконувала його прохання на державному рівні.



Компанія, яка отримала дозвіл на приватизацію зазначеної землі, називається ТОВ «Архітектурна майстерня Інка». Як відомо, Ігор Коломойський має до неї безпосереднє відношення.