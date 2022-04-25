Колаборанти вибухнули в мерії тимчасово окупованої Кремінної, коли зібралися на нараду

20:56 25 квітня Київ, Україна

У місті Кремінна Луганської області, група колаборантів, які перейшли у служіння російським окупантам, злетіла на повітря під час своєї "наради" в будівлі мерії.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"…Коли в [мерії] Кремінній почалася нарада силовиків і так званого «народного „лнрівського“ мера», як вони люблять говорити, «прозвучала бавовна». Після цього «бавовни» знесло повз будівлі разом із усім силовим блоком та колаборантами, які мали «очолювати» окуповану територію…», — розповів він.

За його словами, за дивним збігом обставин вибух стався внаслідок порушення правил пожежної безпеки саме під час наради.

"Не дотримувалися техніки безпеки, газ така штука. Призначені орками на посаді зрадники також перебували у приміщенні. Коротше: проводити наради більше нема кому. Навіть у пакети нічого покласти.”, – зазначив Гайдай.

Місто Кремінна відоме також тим, що ще на початку березня, там було виявлено труп померлого не своєю смертю колаборанта, голови ВТГ – Володимира Струка.



Його сумна доля нічому не навчила інших. А треба було робити висновки.