Колаборанти вибухнули в мерії тимчасово окупованої Кремінної, коли зібралися на нараду

У місті Кремінна Луганської області, група колаборантів, які перейшли у служіння російським окупантам, злетіла на повітря під час своєї "наради" в будівлі мерії.
Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
За його словами, за дивним збігом обставин вибух стався внаслідок порушення правил пожежної безпеки саме під час наради.
Місто Кремінна відоме також тим, що ще на початку березня, там було виявлено труп померлого не своєю смертю колаборанта, голови ВТГ – Володимира Струка.
Його сумна доля нічому не навчила інших. А треба було робити висновки.
Його сумна доля нічому не навчила інших. А треба було робити висновки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі