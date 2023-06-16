Колаборанти намагаються вивезти культурні цінності з музею у Запорізькій області

Центр національного спротиву інформує про доручення колаборантам із Запорізької області вивезти до росії культурні цінності з місцевого художнього музею ім. Ісака Бродського.
Організація зазначає, що росіяни розкрадають музей, а колаборанти, призначені окупаційною адміністрацією як "керівники" музею, нещодавно відвідали окупований Крим, імовірно для "обміну досвідом".
Однак, за інформацією ЦНС, насправді візит до Криму був пов'язаний із отриманням інструкцій щодо організації незаконного вивезення культурних цінностей.
Найціннішими експонатами є картини відомих художників, включаючи Айвазовського та Бенуа.
Організація зазначає, що росіяни розкрадають музей, а колаборанти, призначені окупаційною адміністрацією як "керівники" музею, нещодавно відвідали окупований Крим, імовірно для "обміну досвідом".
Однак, за інформацією ЦНС, насправді візит до Криму був пов'язаний із отриманням інструкцій щодо організації незаконного вивезення культурних цінностей.
Найціннішими експонатами є картини відомих художників, включаючи Айвазовського та Бенуа.
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