Колаборанти зі Сватового та Кремінної тікають до інших населених пунктів області

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що з окупованої Кремінної та Сватового колаборанти біжать до інших населених пунктів.
Про це повідомив Гайдай у Facebook.
"Колабораціоністи зі Сватового та Кремінної вже тікають в інші населені пункти області. Білогорівка повністю під нашим контролем. Ворожі атаки там щодня відбиваються. На напрямок Сватове-Кремінна росіяни продовжують перекидати більше солдатів. Будинки в селах, які орки займали вздовж лінії фронту, порожні, всіх відправляють воювати. Рашисти "просідають" на цьому напрямі і зариваються в "нори". ЗСУ просуваються", - написав Гайдай.
Про це повідомив Гайдай у Facebook.
"Колабораціоністи зі Сватового та Кремінної вже тікають в інші населені пункти області. Білогорівка повністю під нашим контролем. Ворожі атаки там щодня відбиваються. На напрямок Сватове-Кремінна росіяни продовжують перекидати більше солдатів. Будинки в селах, які орки займали вздовж лінії фронту, порожні, всіх відправляють воювати. Рашисти "просідають" на цьому напрямі і зариваються в "нори". ЗСУ просуваються", - написав Гайдай.
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