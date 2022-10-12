Колаборанта у смт на Херсонщині "підірвали"

18:45 12 жовтня Київ, Україна

На "заступника голови" окупаційної "адміністрації" селища міського типу Білозерка Херсонщини Андрія Кошелєва вчинили замах. Проте колаборант вижив.



Про це заявило російське провладне інформагентство у середу, 12 жовтня.



Місцеві зрадники заявили ЗМІ, що це був "підрив".



Наразі медики оцінюють стан здоров'я Кошелєва як стабільний. Його життю поки що нічого не загрожує.



Зазначимо, що голова Мелітополя Іван Федоров раніше повідомив про черговий вибух у місті та додав: Сили опору "не дають окупантам спокійно спати".