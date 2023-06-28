Кількість убитих росіянами людей у ​​Краматорську збільшилась: 10 осіб, в тому числі діти

14:52 28 червня Київ, Україна

Кількість жертв, які загинули в Краматорську ввечері 27 червня від російської атаки, збільшилася до 10 осіб, в тому числі 3 дітей, а кількість поранених становила 61 особу.



Інформацію про це вдень оприлюднила пресслужба Національної поліції.

"В результаті атаки з боку росії в Краматорську загинуло 10 людей, а 61 людина отримала поранення. Співробітники поліції продовжують роботу на місці обстрілу. За останніми даними на 11:30, ми знаємо про трьох загиблих дітей та одну поранену дитину", - йдеться в повідомленні.



Серед жертв насильства перебувають 17-річна дівчина та дві 14-річні сестри. Восьмимісячне немовля поранене, але його життю нічого не загрожує.



На місці події працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, медичний персонал та патрульні співробітники, які вживають необхідних заходів щодо встановлення обставин цієї трагедії.