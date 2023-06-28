Кількість убитих росіянами людей у ​​Краматорську збільшилась: 10 осіб, в тому числі діти

Кількість жертв, які загинули в Краматорську ввечері 27 червня від російської атаки, збільшилася до 10 осіб, в тому числі 3 дітей, а кількість поранених становила 61 особу.
Інформацію про це вдень оприлюднила пресслужба Національної поліції.
Інформацію про це вдень оприлюднила пресслужба Національної поліції.
Серед жертв насильства перебувають 17-річна дівчина та дві 14-річні сестри. Восьмимісячне немовля поранене, але його життю нічого не загрожує.
На місці події працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, оперативники, медичний персонал та патрульні співробітники, які вживають необхідних заходів щодо встановлення обставин цієї трагедії.
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