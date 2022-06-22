Кількість загиблих у Маріуполі від рук рашистів перевищила 20 тисяч

Кількість маріупольців, які загинули від рук окупантів, становить понад 22 тисячі, але мер Маріуполя вважає, що справжня кількість жертв може бути набагато більшою.
Про це міський голова повідомив під час брифінгу у середу, 22 червня.
Мер і його радник не раз повідомляли, що точна кількість загиблих жителів Маріуполя навряд чи буде колись відома, оскільки окупанти всіма способами намагаються приховати свої військові злочини.
Зокрема, окупанти в Маріуполі зносять будинки, не виймаючи з-під завалів тіла загиблих.
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