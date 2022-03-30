Кількість обстрілів з боку російських окупантів різко зросла, - штаб ООС

09:41 02 липня Київ, Україна

Російські найманці різко збільшили кількість обстрілів в напрямку українських позицій, за минулу добу зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню і 6 порушень на 7 ранку поточного дня.



Про це повідомляє пресцентр ООС.



Поблизу Авдіївки бойовики вісім разів обстрілювали українських військових з 122 мм артилерії, 120 мм і 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



Неподалік Павлополя зафіксували обстріли зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



В районі Зайцевого окупанти застосували великокаліберні кулемети, біля Дослідного - підствольні гранатомети і стрілецьку зброю, а неподалік Талаківки і Водяного - 120 мм міномети.



Двічі поблизу Широкиного українські позиції потрапили під вогонь з 120 мм і 82 мм мінометів і автоматичних станкових гранатометів.



Неподалік Перемоги терористи стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Тричі біля Старогнатівки позиції українських військових були обстріляні з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 120 мм і 82 мм калібрів.



Біля Світлодарська бойовики двічі обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



В районі Новотошківського окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а в напрямку Новоолександрівки - з великокаліберних кулеметів.



Поблизу Золотого-4 терористи застосовували безпілотник для скидання пострілів ВОГ-17.



Також окупанти здійснили обстріл об'єктів цивільної інфраструктури та приватного сектора Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, а також 120 мм і 82 мм мінометів.



На Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10.



В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав осколкові поранення. Його доставили до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості.



З початку поточної доби бойовики шість разів обстрілювали позиції українських військових.



Поблизу Золотого-4 відкрили вогонь з 82 мм мінометів, неподалік Гнутового - двічі з 120 мм мінометів, в районі Авдіївки - тричі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120 мм калібру і станкових протитанкових гранатометів.