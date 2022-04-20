Кокаїн в шлунку: правоохоронці ліквідували канал міжнародного наркотрафіку

07:29 22 липня Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів перекрили канал постачання наркотиків, організований міжнародним злочинним угрупованням.

Про це повідомили в Київській митниці.

Зловмисники з Латинської Америки намагалися організувати канал наркотрафіку через «Бориспіль». В цілому правоохоронці знайшли 2 кг кокаїну. Один із зловмисників віз наркотики в особистих речах. Другий намагався перевезти понад 1 кг кокаїну через державний кордон в шлунково-кишковому тракті.

Іноземців затримали і повідомили їм про підозру в рамках кримінального провадження за ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.