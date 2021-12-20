Клієнтці Starbucks на склянці з кавою написали ІГІЛ

Айіша - клієнтка Starbucks, якій на склянці з кавою написали "ІГІЛ" - йде в суд і вимогами звільнити двох співробітників кав'ярні
19-річна мусульманка Айіша подала позов проти мережі магазинів Target за те, що в місцевому Starbucks на її чашці з кавою написали ISIS (ІГІЛ) замість її імені. Про це пише CNN.
Інцидент стався 1 липня в місті Сент-Пол, штат Міннесота, США. Дівчина зробила замовлення в Starbucks і кілька разів повторила своє ім'я бариста. Як каже сама бариста, вона не розчула імені клієнтки. У підсумку - на стаканчику було написано ISIS (Islamic State of Iraq and al-Sham - терористична організація "Ісламська держава").
Айіша покликала менеджера кав'ярні той сказав їй що їх роботі дійсно іноді бувають помилки. А також Айіше зробили новий кави і подарували сертифікат на $ 25.
Захист Айіші вимагатиме в суді звільнення двох співробітників Starbucks, які так чи інакше взяли участь в інциденті.
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