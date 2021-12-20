Кличко: на Подільський міст здійснений бандитський наліт

19:11 07 серпень Київ, Україна

Зловмисники, з будівельного майданчика Подільського моста, вивезли дванадцять нових тросів (вант). Віталій Кличко розцінив те, що трапилося, як саботаж.

Про це градоначальник повідомив на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю, 7 серпня.

"Друзі! Кияни! Хочу повідомити, що я звернувся до правоохоронних органів, зокрема в поліцію, щодо бандитських дій, які відбулися вчора на Подільсько-Воскресенському мосту. Молоді люди спортивної статури, в складі приблизно 15 чоловік, одягнені в спецодяг шляховиків, відтіснили і заблокували співробітників охорони мостового переходу, загнали на міст дві вантажівки та автокран, повантажили і вивезли з будівельного майданчика 12 нових вант, які місто отримало від німецького виробника ", - написав Кличко, пояснивши, що це троси, які повинні тримати конструкцію мосту.

Мер зазначив, що замовником будівництва об'єкта є КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва".

"Представники замовника терміново звернулися до Національної поліцію про вчинення злочину і надали інформацію з камер відеоспостереження з чітким зображенням автотранспорту зловмисників", - додав Кличко.

Постраждалі охоронці також дали свідчення правоохоронцям.



Як розповів мер, через кілька годин після інциденту замовник будівництва отримав лист від одного з субпідрядників про бажання забрати ванти з об'єкта.

"Хочу відзначити, що місто сьогодні робить все, щоб добудувати Подільсько-Воскресенський мостовий перехід і відкрити в кінці року автосполучення. За все ванти місто розрахувався. І я розцінюю подібні дії підрядників і субпідрядників як нахабний саботаж і навмисне затягування термінів будівництва. Переконаний, правоохоронні органи повинні розібратися з подібними діями! "- написав він.

Кличко також підкреслив, що зробить все, щоб добудувати Подільсько-Воскресенський міст.

"Спочатку ми відкриємо рух автомобілів по мосту, а наступним етапом стане будівництво метро на Троєщину", - підсумував градоначальник

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Ведеться слідство.