Цвинтарний вандалізм на Одещині: зруйновано майже 100 могил

11:13 21 січня Київ, Україна

На Одещині, в селі Нерушай, 20-річний місцевий житель розбив 92 надгробки на місцевому цвинтарі. Про це у п'ятницю, 20 січня, повідомляє Головне управління Національної поліції на Одещині.

Про те, що хтось пошкодив надгробки, правоохоронцям повідомив працівник кладовища.

Під час слідства поліцейські встановили, хто це зробив.

"Зловмисник у стані алкогольного сп'яніння протягом кількох днів ходив на цвинтар і трощив могильні плити. Усього він пошкодив 92 надгробки. При цьому він не мав жодних неприязних стосунків із сім'ями померлих", - розповіли в поліції.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 297 (Наруга над могилами) та ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилами, вчинена повторно) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Сарненському районі біля села Кураш невідомі вночі на місцевому цвинтарі розбили надгробки.

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