Кіровоградська область: дика лисиця вкусила жінку

Лисиця, яка вкусила жінку в Новомиргородському районі Кіровоградської області, виявилася хворою на сказ.
Про це повідомили в пресслужбі Новомиргородської РДА.
Після цього труп доставили в Новомиргородську РДЛВМ для подальшого відправлення на дослідження на сказ.
Дослідженням в Кіровоградській регіональній лабораторії ветеринарної медицини підтвердили підозру на захворювання лисиці на сказ.
Потерпілій надають антирабічну допомогу, у дворі провели вимушену дезінфекцію. Проводяться заходи щодо вакцинації домашніх собак і кішок проти сказу в смт Капітанівка.
Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новомиргородській РДА встановили карантин зі сказу на території Капітанівської селищної ради. У загрозливу зону увійшли Оситняжська, Туриянська сільські ради та Уосіповська ОТО.
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