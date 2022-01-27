Кіровоградська область: дика лисиця вкусила жінку

14:43 15 вересень Київ, Україна

Лисиця, яка вкусила жінку в Новомиргородському районі Кіровоградської області, виявилася хворою на сказ.

Про це повідомили в пресслужбі Новомиргородської РДА.

"У Новомиргородську районну лікарню ветеринарної медицини надійшов дзвінок від жительки смт Капітанівка, яка повідомила про труп лисиці. В ході обстеження вона повідомила, що почула гавкіт собаки, вийшла з дому та підійшла до паркану. Взялася за паркан і хотіла подивитися, що там. У цей момент відчула, що її щось вкусив за руку. Побачила лисицю, яка перескочила через паркан у двір. Почувши крик дружини, чоловік вибіг і побачив лисицю, взяв вила і заколов її", - повідомили в пресслужбі.

Після цього труп доставили в Новомиргородську РДЛВМ для подальшого відправлення на дослідження на сказ.



Дослідженням в Кіровоградській регіональній лабораторії ветеринарної медицини підтвердили підозру на захворювання лисиці на сказ.



Потерпілій надають антирабічну допомогу, у дворі провели вимушену дезінфекцію. Проводяться заходи щодо вакцинації домашніх собак і кішок проти сказу в смт Капітанівка.



Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новомиргородській РДА встановили карантин зі сказу на території Капітанівської селищної ради. У загрозливу зону увійшли Оситняжська, Туриянська сільські ради та Уосіповська ОТО.