Кіровоградська область: на шахті "Смолінська" загинув робітник

Під час проведення ремонтних робіт на шахті держпідприємства "Смолінська" від удару ковшем загинув робітник, ще один отримав травми.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в п'ятницю, 6 листопада.
Відзначається, що рятувальники підняли на поверхню травмованого, а також тіло загиблого. Для цього від ДСНС залучали 12 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки.
Зараз шахта працює в штатному режимі.
Зараз шахта працює в штатному режимі.
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