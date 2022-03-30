Кіровоградська область: на шахті "Смолінська" загинув робітник

11:42 06 листопада Київ, Україна

Під час проведення ремонтних робіт на шахті держпідприємства "Смолінська" від удару ковшем загинув робітник, ще один отримав травми.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в п'ятницю, 6 листопада.

"У селищі міського типу Смоліне Кіровоградської області на шахті під час проведення ремонтних робіт, на горизонті 640 м, в результаті удару ковша загинула людина, ще 1 людина постраждала", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що рятувальники підняли на поверхню травмованого, а також тіло загиблого. Для цього від ДСНС залучали 12 рятувальників особового складу та 2 одиниці техніки.



Зараз шахта працює в штатному режимі.