Кіровоградщина: працівниця колонії застрелилася з автомата

19:26 24 липень Київ, Україна

У Петровської виправної колонії сталася надзвичайна подія, відпрацювавши зміну, співробітниця виправної установи, застрелилася з автомата.
 
Про це в п'ятницю, 24 липня, повідомили місцеві правоохоронні органи.

Жінка 1993 року народження застрелилася з автомата на вишці спостереження. Працівниця заступила на зміну 23 липня в 8 ранку. За дві години до кінця зміни, о шостій ранку 24 липня, вона наклала на себе руки. У прокуратурі області інформацію підтвердили.
«Підтверджуємо факт події. На місці працює слідчо-оперативна група. Зараз з'ясовуються обставини і причини події », - повідомили в прокуратурі області.