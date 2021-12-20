Кирилівка "пішла під воду"

14:45 27 липень Київ, Україна

Запорізький курорт не перший рік страждає від стихії, не став винятком і літній сезон 2020. Після сильної зливи 26 липня, вода стрімко затопила вулиці.



Вулиці селища за лічені хвилини перетворилися на річки, людям довелося пересуватися по коліно у воді.



Продавці на ринку не встигли заховати свій товар, а автомобілі практично "плавали по воді".



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Більш того, сильна злива підтопила навіть бази відпочинку, а Азовське море продовжує штормити і в понеділок.