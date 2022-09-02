Кінбурнська коса палає вже п'ятий місяць після окупації росії

17:17 12 серпня Київ, Україна

Кінбурнська коса палає вже п'ятий місяць - відколи територію окупували російські військові, повідомляє Наше місто.

Територія опинилася в окупації та блокаді з перших місяців війни. Через пожежі, що продовжуються з середини квітня, під загрозою знищення рослинний світ коси (465 видів) - найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей, яке досягає 60 гектарів, ліси, також рожеві озера, тварини (4700 видів, з яких 132 види – червонокнижні), близько 240 видів птахів.



До війни туристи потрапляли на острів на суднах з Миколаєва та Очакова – перевезення оплачувала відома фірма Нібулон, яка збудувала там причал.

Загалом на півострові було понад 20 кілометрів пляжних зон, частину яких у районі причалу було впорядковано. Там були побудовані кафе, навіси, душ та туалет, атракціони. Наразі вся ця інфраструктура зруйнована.

У селі Покровка у центральній частині півострова любили проводити час художники та музиканти, байкери та джипери, любителі відпочинку у наметах.



Загалом у кількох селах на косі проживало приблизно 800 мешканців. Нині жителі сіл Геройське, Василівка, Покровка та Покровські хутори опинилися відрізаними від великої землі”.

Нині там щодня одночасно виникають кілька осередків займання. Повністю вигорів ліс навколо трьох сіл Покровки, Василівки та Покровських хуторів.



На початок серпня згоріло 1600 гектарів соснового лісу, кажуть місцеві лісники. Поки що вдалося захистити від вогню основні лісові пам'ятки Кінбурна – Гіродотів ліс, Волижин ліс та Дуб Пушкіна.



Після масштабних пожеж у Покровці все покрито попелом, навіть вода у морі вздовж узбережжя. Плавають уламки згорілої кори. У повітрі – дим та запах горілого, від нього ніде не сховатися.

Виїхати або приїхати сушею неможливо - єдина дорога з боку Херсона перекрита окупантами. Дістатися "материка" можна лише моторними човнами, бо рух поромів і катерів по Дніпровсько-Бузькому лиману заборонено. Втім, жителі нарікають: моторний човен має мало місця та витрачає багато палива, тому привозять таким транспортом тільки найнеобхідніше: ліки, крупи, борошно, паливо та запчастини для пожежних машин.



Крім того, на Кінбурнській косі слабо працює український мобільний зв'язок та Інтернет. Найближчі вежі знаходяться по інший бік лиману - в Очакові.