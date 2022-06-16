Київський підприємець намагався продати гуманітарні позашляховики, призначені для ЗСУ

Співробітники правоохоронних органів затримали київського підприємця, який намагався продати автомобілі, призначені для потреб ЗСУ.
Згідно з матеріалами слідства, власник СТО, маючи два автомобілі польської реєстрації, які відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнані гуманітарною допомогою, були ввезені в Україну з метою подальшої передачі для потреб однієї з військових частин, організував їх продаж.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Відповідно до ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.
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