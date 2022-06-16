Київський підприємець намагався продати гуманітарні позашляховики, призначені для ЗСУ

13:02 16 червня Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів затримали київського підприємця, який намагався продати автомобілі, призначені для потреб ЗСУ.

"Автомобілі були ввезені в країну як гуманітарна допомога і призначалися для однієї з військових частин, проте замість передачі машин на потреби української армії, шахрай спробував їх продати", - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, власник СТО, маючи два автомобілі польської реєстрації, які відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнані гуманітарною допомогою, були ввезені в Україну з метою подальшої передачі для потреб однієї з військових частин, організував їх продаж.

"2 червня після огляду транспортних засобів покупцем чоловік отримав завдаток у розмірі 400 дол.. США. Надалі після проведення ремонту автомобілів та отримання другої частини коштів (6 100 дол.. США) чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України", – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Відповідно до ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.









