Київський видавець створював фальшиві прескартки та дозволи на зброю

16:55 30 травня Київ, Україна

У Києві видавець клепав фальшиві прескартки та дозволи на зброю.

За даними слідства, 57-річний директор видавництва, яке зареєстровано та працює в Оболонському районі столиці, налагодив схему з виготовлення та продажу фейкових документів, які рекламував на власному вебсайті.



За грошову винагороду директор виготовляв посвідчення журналістів, прескартки, довідки для оформлення дозволу на травматичну зброю, спеціальні перепустки та інші документи, що підтверджують статус журналіста особам, які не мають жодного відношення до журналістської діяльності.



Крім цього, за бажанням клієнта правопорушник виготовляв прескартки, нібито акредитовані Міністерством оборони України.



Вартість підробленого посвідчення становила від 3000 до 5000 гривень, залежно від терміну його дії.



Послугою міг скористатися будь-хто, адже фігурант не здійснював перевірки наданих даних для оформлення посвідчень, зазначають правоохоронці.

За попередніми даними, його послугами користувалося близько 800 клієнтів.



За результатами проведених обшуків силовики вилучили понад 400 готових до збуту підроблених журналістських посвідчень, посвідчення громадської організації, 50 довідок на отримання травматичної зброї, державні номерні знаки, посвідчення на ім'я дружини фігуранта, видане так званою "ЛНР". Також вилучено комп'ютерну техніку, на якій розміщувалася база з даними замовників, мобільні телефони та "чорнові" записи.



Слідчі дії продовжуються. Фігуранту готується повідомлення про підозру.

Санкція статті за підробку документів передбачає до п'яти років позбавлення волі.