Київський АВТОХІТ побив велосипедиста

16:09 28 липень Київ, Україна

У Києві стався інцидент між водієм автомобіля і велосипедистом, останній зробив зауваження за неправильно припарковане авто, по всій видимості водія це обурило і він вирішив провчити "розумника" кулаками.

Відео інциденту, що стався на вулиці Анни Ахматової, опублікували в Facebook учасники спільноти "Зупини лося" в понеділок, 27 липня.



Відзначається, що водій припаркувався з порушенням правил дорожнього руху і під час проїзду велосипедиста відкрив дверцята автомобіля. Велосипедист ледь не врізався в машину і зробив зауваження автомобілісту, після чого водій його наздогнав, стягнув з велосипеда і побив.