Київські митники вилучили перископ для бронетранспортера

12:02 06 січень Київ, Україна

Київські митники запобігли незаконному пересиланню в міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало з Маріуполя до американського штату Вашингтон, товару військового призначення – перископічного прицілу «ПП-61АМ» до БТР.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.



Згідно з документами, за кордон прямувала трубчаста підзорна труба перископа. Проте під час митного контролю відправлення митники припустили, що перископ може мати військове призначення та доставили його на експертизу.



Як встановили експерти, виявлений предмет – це перископічний приціл «ПП-61АМ» до спарених кулеметів ВКВТ (14,5-мм великокаліберний кулемет Володимирова танковий) та ККТ (7,62-мм кулемет Калашникова танковий), які встановлюються у бронетранспортери.



Цей прилад має ознаки оптичних прицілів до вогнепальної зброї, тобто товарів військового призначення. А для міжнародної передачі таких товарів слід бути суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів та мати відповідний дозвіл або висновок Держекспортконтролю.



Такого дозволу митникам надано не було.



Київською митницею складено протокол за статтями 472, 473 Митного кодексу України.