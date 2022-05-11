Київські аеропорти через ожеледицю змушені скасовувати рейси

07:07 11 грудня Київ, Україна

Унаслідок дощу в мінусову погоду, який обрушився напередодні на Київ і область, аеропорти Бориспіль і Жуляни відчувають певні труднощі з посадкою літаків.



У Борисполі, станом на 20:30 не змогли сісти рейси Бєлавіа - BRU845, LOT - LOT7KU, Windrose - WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124.



Рішення скористатися резервним аеропортом і змінити запланований маршрут приймає виключно командир судна, повідомили в аеропорту. Зараз "Бориспіль" працює. Здійснюється обробка перону, руліжних доріжок та злітно-посадкової смуги.



В аеропорту "Київ" (Жуляни) повідомили, що зчеплення зі злітно-посадковою смугою не дозволяє літакам ні сідати, ні злітати. Один рейс повернувся до Вільнюса, рейс з Києва до Дортмунда скасували.



У Києві та області випав дощ, при мінусовій температурі (до 2-3 градусів морозу), в результаті чого дорожні покриття вкрилися кригою. З 16:00 в Київській і Житомирській областях було введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту і автобусів.