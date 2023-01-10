Київська митниця назвала топ-10 найрезонансніших порушень у 2022 році

18:56 10 січня Київ, Україна

Київська митниця назвала топ-10 найбільш «резонансних» порушень у 2022 році. Туди увійшли порушення, які виявили до і після початку повномасштабної війни.



1. У багажі в аеропорту «Бориспіль» знайшли чотирьох дорослих соколів-балабанів, що занесені до Червоної книги, яких хотіли вивезти до Катару.

Після реабілітації птахів випустили в природне середовище.

2. Українка, яка поверталася з Мексики, намагалася ввезти 66 пляшок елітного алкоголю: 53 пляшки текіли, 6 – мескалю та 7 – вина. Вартість алкоголю становила майже мільйон гривень за цінами українського ринку.

3. До Ростовської області з Харківщини намагалися вивезти запчастини до вогнепальної зброї, призначені для гвинтівок Мосіна та карабінів Сімонова.



4. Київські підприємці задля наживи намагалися ввезти майже 400 бронежилетів з балістичними пластинами IV класу захисту вартістю більше трьох мільйонів гривень. Документи для митного оформлення були підроблені. Вилучені бронежилети передали в одну з військових частин ЗСУ.

5. Із Рівного до Кувейту намагалися відправити 15-сантиметровий коштовний камінь у одній із посилок. Його вартість складала близько 37 тисяч гривень.

6. Під виглядом речовини для виготовлення косметики з Китаю в Україну намагалися ввезти 200 кілограмів сильнодійного лікарського засобу, димедролу. Далі димедрол планували перетворити на синтетичний наркотик.



7. Зі Стамбулу до Чернігова хотіли ввезти російські фумігатори (засоби боротьби зі шкідниками) під виглядом турецьких.



8. Зі Словаччини до Києва намагалися ввезти 300 нарізних карабінів як частини мисливської зброї.



9. Через фіктивного контрагента намагалися завезти 20 тисяч електронних сигарет до запорізького підприємства. Їхня вартість складала більше двох мільйонів гривень.

10. Виявили відразу вісімнадцять спроб незаконного пересилання старовинних монет, які визнали історичною цінністю. Два мешканці Хмельницького намагалися провезти їх до США, Канади та Чилі в поштових відправленнях. Загалом намагалися вивезти 71 монету, найстарішій з яких дві тисячі років.