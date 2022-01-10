Київська поліція шукає чоловіка, який вчинив напад на водія

08:09 10 січень Київ, Україна

У неділю, 9 січня, на вулиці Клавдіївській у Святошинському районі Києва перехожий ударив ножем водія автомобіля.

Про це повідомляє «Київ оперативний».



Повідомлення про ножове поранення надійшло до поліції близько 20:45.



Після прибуття правоохоронці встановили, що невідомий підбіг до чоловіка, який щойно припаркував свій автомобіль, ударив ножем у спину, кинув ніж та втік.



Напад стався поблизу гаражів.



Свідок того, що сталося, розповів, що жодного конфлікту між цими чоловіками не було. Сам потерпілий цю інформацію підтверджує і взагалі не розуміє, чому так сталося.



Потерпілому було надано медичну допомогу, а патрульні шукають невідомого агресора.