Київська область: чоловік убив знайому заради наживи

11:13 06 листопада Київ, Україна

У лісі в Сквирському районі було знайдено труп молодої жінки, за висновком експертів смерть настала внаслідок удушення близько 1,5-2 тижнів тому.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Київській області.



Поліціянти відразу почали низку необхідних заходів, спрямованих на встановлення і затримання осіб, причетних до злочину. Вже через кілька годин поліціянти встановили особу потерпілої жінки. Нею виявилася 36-річна одеситка.

Також поліціянти встановили рідних жертви, які вказали, що жінка два тижні тому продала квартиру в місті Одеса, та потім з нею зник зв'язок.

Надалі поліціянти оперативним шляхом встановили коло знайомих, з якими жінка спілкувалася в останні дні свого життя. Як з'ясувалося, жінка в спадок отримала квартиру в місті Одеса. Знайомий чоловік умовив її продати квартиру. А потім, з злочинних міркувань, він призначив потерпілій зустріч в столиці, щоб забрати у неї виторгувані від продажу квартири гроші.

До Києва він приїхав на автомобілі, і в компанії спільних друзів вони разом приїхали в Сквирський район, де чоловік напав на неї і задушив. Потім бездиханне тіло сховав у лісі. Щоб знищити будь-які докази, чоловік згодом навіть спалив свій автомобіль.

Під час обшуку за місцем його проживання поліціянти як речові докази вилучили три автомобілі та мобільні телефони, які були придбані за привласнені гроші.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.



Суд обрав затриманому запобіжний захід - утримання під вартою.



У загиблої жінки залишилися сиротами двоє малолітніх дітей.