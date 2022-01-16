Київщина: випили, посварилися, розстріляв із автомата

10:21 16 січень Київ, Україна

Чи змусить українців пити спиртне обдумано? Ви скажете, що це реально. А як же таким людям дозволити мати вогнепальну зброю? Це будуть «ходячи бомби», що загрожують вибухнути в найнесподіваніший момент.

У Білій Церкві у святкову ніч на 7 січня сталося щось подібне. Напідпитку чоловік розстріляв свого знайомого з автомата і втік.. Пораненого чоловіка виявила випадкова перехожа, яка повідомила про подію в поліцію. Пошуком стрільця займаються правоохоронці.

Як повідомила прес-служба управління поліції, під час застілля у розважальному закладі потерпілий випивав із новим знайомим. Коли між захмелілими виник конфлікт, новий друг пішов і дістав з автомобіля автомат. Після пострілів у повітря він направив зброю на товариша по чарці і двічі вистрілив у нього. Потерпілий перебуває у лікарні. Його стан стабільний.

А стрільця розшукує поліція. Підозрюваному Євгену Валерійовичу Хоменку, який народився 5 жовтня 1993 року в Донецьку, загрожує ув'язнення від 10-15 років до довічного.