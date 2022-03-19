Київщина: під час евакуації людей окупанти обстрілювали колону з танків, двоє поліціянтів загинули

16:00 17 березня Київ, Україна

Окупант, прикриваючись «зеленими коридорами», здійснює передислокацію своїх сил та техніки. Усі рятувальні операції на Київщині проходили під вогнем ворога.



Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небітов під час брифінгу в Ukraine Media Centre Kyiv.

«На тимчасово окупованій території Київської області розташована велика кількість лікарень, шкіл та дитячих садків. Щоб урятувати людей від пекла війни, всі органи державної влади намагалися вивезти якомога більшу кількість громадян. Але російські окупанти не давали такої можливості. Під час евакуації людей у Бучанському районі окупанти обстрілювали евакуаційні колони танками. Один поліціянт загинув, ще один поранений. Така сама ситуація склалася і в Ірпені, коли у службовий автомобіль поліції влучив снаряд "Града". Тільки зараз вдалося забрати тіло поліціянта», - сказав Андрій Небітов.

Небітов підкреслив: «На Київщині не зупиняються й обстріли. Тільки вчора було вперше обстріляне село Нові Петрівці - абсолютно мирне село, без будь-яких військових об'єктів. Влучили в приватні будинки, в магазин. І в об'єкти соціальної інфраструктури».



Говорячи про ситуацію в Ірпені, Небітов повідомив: «Зараз в Ірпені тривають активні бойові дії. Адже супротивник, ворог мав там певні вже оборонні позиції, які відповідним чином зруйновані. Але перебудова своїх військ, створення відповідних ДРГ дозволяють йому діяти підступно по всій території Ірпеня. Тому ми й маємо проблеми розстрілу журналістів, цивільних осіб особами, які раптом з'являються або з лісосмуги, або в інших місцях».



Крім того, він зауважив, що правоохоронці не можуть знайти водія, який у Ірпені перевозив іноземних журналістів, один з яких загинув.

«Автівку ми знайшли, оглянули: жодних речей там вже не залишилось».



Водночас Небітов запевнив, що «переможний» настрій у російських солдатів давно зник. У них закінчуються їжа та вода. «Вони дуже деморалізовані. Просуватися бажання немає. Бо є серйозна збройна відповідь від Збройних сил України».