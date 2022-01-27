Київщина: смертельна ДТП за участю велосипедиста

07:02 10 травень Київ, Україна

Під Києвом, поблизу населеного пункту Пухівка, увечері 9 травня була на смерть збита велосипедистка. За даними оперативників, водій Volkswagen Golf, який став винуватцем аварії, знехтував швидкісними нормативами на даній ділянці дороги.

Про це повідомляє Київ Оперативний.



Відзначається, що у велосипеда, який їхав в попутному напрямку, був включений задній ліхтар. Однак, згідно з наявними даними, легковик просто зніс його.



"У дівчини, яка управляла двоколісним, взагалі не було шансів - вона померла на місці", - йдеться в повідомленні.