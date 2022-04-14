Київщина: підпільні друкарні друкували заборонений «Маніфест Брентона Тарранта»

11:35 18 листопада Київ, Україна

Заборонений текст маніфесту терориста з Австралії Брентона Тарранта, який 15 березня 2019 влаштував масовий розстріл в мечетях Нової Зеландії, друкувався в підпільних друкарнях Київської області.

Про це повідомили в управлінні СБУ в Києві та Київській області.



Книги друкували декількома мовами і збиралися надіслати в одну з пострадянських країн. Маніфест пропагує етнічний і культурний геноцид, закликає до терактів і масових вбивств. Замовником літератури є колишній співробітник правоохоронних органів сусідньої з Україною держави. У листопаді він замовив три партії книг.





В рамках кримінального провадження, розпочатого за статтею 258-2 («Публічні заклики до вчинення терористичного акту») Кримінального кодексу України, СБУ провела обшуки і вилучила партію книг, які намагалися переправити за кордон поштою.

«Постачання з нашої країни екстремістської літератури могло привести до дискредитації України на світовій арені, а також спланованої акції в пропагандистських ЗМІ для звинувачення в розпалюванні протестних заходів на території іноземних держав. CБУ перевіряє можливу причетність спецслужб сусідніх країн до організації постачання книг для цілеспрямованої провокації проти України», - йдеться в повідомленні.

Зараз вирішується питання про притягнення до відповідальності двох громадян України, причетних до виготовлення забороненої літератури.





Нагадаємо, що Верховний суд Нової Зеландії засудив австралійця Брентона Тарранта, який 15 березня 2019 року застрелив 51 людину в двох мечетях в місті Крайстчерч, до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення і помилування.

У серпні 2019 року посол Нової Зеландії Мері Терстон звернулася в МЗС України з проханням вжити заходів, щоб запобігти поширенню або виключити з продажів текст маніфесту Брентона Тарранта. Один з українських сайтів тоді продавав за 4 долари друковану версію маніфесту стрільця. Цей текст заборонений на території Нової Зеландії, за його поширення передбачено до 14 років в'язниці або штраф у розмірі 10 тисяч доларів.