Київщина: чоловік стріляв у сусідів через гавкання собаки

11:29 09 червень Київ, Україна

У селі Паришків під Києвом чоловік, розсердившись на гавкіт собаки, відкрив стрілянину по сусідах і поранив чоловіка і жінку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"У поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Паришків Броварського району чоловік відкрив стрілянину по людях", - говориться в повідомленні.

На місце події негайно прибули наряд реагування патрульної поліції і слідчо-оперативна група.



Як з'ясувалося, 32-річного місцевого жителя розлютив гавкіт собаки, через що між ним і односельчанами виникла сварка, яка переросла в бійку.





Чоловік відправився додому, взяв зброю і повернувся. Зловмисник зробив постріли в бік двох односельчан, а третьому завдав удари рукояткою по голові. Після цього він зник з місця події. Чоловіка з пораненням грудної клітини та жінку з пошкодженням стегна доставили до медичного закладу.

Поліціянти затримали стрільця за місцем його проживання. Зброя для відстрілу гумових куль вилучена та направлена на експертизу.



Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.