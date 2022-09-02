Київщина: чоловік намагався розібрати гранату у квартирі, обійшлося без жертв

Допитливий житель Броварів намагався у квартирі багатоповерхового будинку розібрати гранату, внаслідок чого стався вибух, на щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

"Я звертаюся до всіх жителів нашої громади. У країні йде війна, у громадян, на жаль, досить багато неврахованої зброї та боєприпасів. Будьте свідомі! Не тримайте вдома небезпечні предмети! Не намагайтеся самостійно розбирати чи знешкоджувати гранати, снаряди, патрони чи інші небезпечні предмети. Бережіть своє життя і тих, хто поруч! У разі виявлення невідомих чи небезпечних предметів негайно повідомляйте поліції та рятувальникам!” – звернувся мер до мешканців Броварської громади.