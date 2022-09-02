Київщина: чоловік намагався розібрати гранату у квартирі, обійшлося без жертв
11:00 08 серпня Київ, Україна
Допитливий житель Броварів намагався у квартирі багатоповерхового будинку розібрати гранату, внаслідок чого стався вибух, на щастя, обійшлося без жертв.
Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.
"Я звертаюся до всіх жителів нашої громади. У країні йде війна, у громадян, на жаль, досить багато неврахованої зброї та боєприпасів. Будьте свідомі! Не тримайте вдома небезпечні предмети! Не намагайтеся самостійно розбирати чи знешкоджувати гранати, снаряди, патрони чи інші небезпечні предмети. Бережіть своє життя і тих, хто поруч! У разі виявлення невідомих чи небезпечних предметів негайно повідомляйте поліції та рятувальникам!” – звернувся мер до мешканців Броварської громади.
Зважаючи на фото, де видно дитячий стільчик, у квартирі проживає також маленька дитина, але це чомусь не зупинило чоловіка.
Ситуацією займаються правоохоронці.
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