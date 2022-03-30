Київщина: вагітна дочка вбила свою матір і закопала тіло

У селі Велика Бугаївка на Київщині 18-річна дочка вбила свою 56-річну матір, після розправи дівчина закопала тіло у дворі будинку.
Про зникнення жінки правоохоронцям повідомила її старша дочка, повідомляє управління Нацполіції в Київській області в п'ятницю, 2 липня.
Зазначено, що жінка зникла 15 червня. Напередодні вона разом з вагітною молодшою дочкою відпочивала у сусідів і вживала спиртне.
Зазначено, що жінка зникла 15 червня. Напередодні вона разом з вагітною молодшою дочкою відпочивала у сусідів і вживала спиртне.
Труп був направлений на експертизу, втім, з'ясувати причини смерті поки не вдалося. Слідів насильницької смерті на тілі загиблої не виявлено.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України). Проводяться поглиблені експертизи для з'ясування причин смерті жінки.
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