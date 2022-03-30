Київщина: вагітна дочка вбила свою матір і закопала тіло

20:50 02 липня Київ, Україна

У селі Велика Бугаївка на Київщині 18-річна дочка вбила свою 56-річну матір, після розправи дівчина закопала тіло у дворі будинку.

Про зникнення жінки правоохоронцям повідомила її старша дочка, повідомляє управління Нацполіції в Київській області в п'ятницю, 2 липня.



Зазначено, що жінка зникла 15 червня. Напередодні вона разом з вагітною молодшою дочкою відпочивала у сусідів і вживала спиртне.

"Потім родички повернулися додому, між ними виникла сварка, під час якої 18-річна дочка штовхнула матір і пішла спати. Коли ж вранці дівчина прокинулася, знайшла матір мертвою. Злякавшись засудження родичів і односельчан, вона поховала матір на території домоволодіння, де правоохоронці і виявили тіло господині", - йдеться в повідомленні.

Труп був направлений на експертизу, втім, з'ясувати причини смерті поки не вдалося. Слідів насильницької смерті на тілі загиблої не виявлено.



За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України). Проводяться поглиблені експертизи для з'ясування причин смерті жінки.