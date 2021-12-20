Київ: п'яний чоловік погрожував підірвати комунальне підприємство

Правоохоронці Печерського району Києва затримали нетверезого чоловіка, який з гранатою в руках погрожував підірвати комунальне підприємство.
Про це повідомляє столичне управління Нацполіції у четвер, 8 квітня.
Зазначено, що до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідомий з гранатою в руках загрожує підірвати будівлю житлово-експлуатаційної дільниці на столичному Печерську.
Поліція затримала правопорушника. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Фахівці вибухотехнічної служби оглянули небезпечний предмет і встановили, що це навчальний корпус гранати Ф-1. Його вилучили і направили на експертизу.
За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику оголосили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Також наголошується, що 54-річний фігурант вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. У 2017 році він погрожував підірвати лікарню на вулиці Підвисоцького.
Зазначено, що до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідомий з гранатою в руках загрожує підірвати будівлю житлово-експлуатаційної дільниці на столичному Печерську.
Поліція затримала правопорушника. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Фахівці вибухотехнічної служби оглянули небезпечний предмет і встановили, що це навчальний корпус гранати Ф-1. Його вилучили і направили на експертизу.
За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику оголосили про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Також наголошується, що 54-річний фігурант вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин. У 2017 році він погрожував підірвати лікарню на вулиці Підвисоцького.
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