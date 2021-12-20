Киянина намагалися обдурити на $29 000: поліція Києва затримала шахраїв (ФОТО)

12:05 23 листопад Київ, Україна

Двоє спільників вирішили створити фіктивний пункт обміну валют за вигідним курсом. Затриманим загрожує строк до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Києві.

Під час проведення оперативних робіт співробітники управління карного розшуку поліції Києва затримали двох чоловіків, які обдурили киянина більш як на 700 тисяч гривень.

За словами начальника відділу боротьби з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством управління карного розшуку поліції Києва Олега Нетченка, порушники заздалегідь зняли в оренду приміщення, яке облаштували необхідною технікою під фіктивний пункт обміну валют та розмістили оголошення в Інтернеті з вигідним курсом:



«Один із фігурантів виконував роль касира, інший мав забрати вкрадені кошти та забезпечити шляхи відходу. Коли потерпілий передав незнайомцю 29 000 доларів США, псевдокасир через замаскований отвір покинув приміщення і разом із спільником намагався втекти, проте ми затримали їх на місці події».





Затримані 32-річний уродженець АР Крим та 31-річний уродженець Запорізької області. Правоохоронці вилучили у підозрюваних мобільні телефони, сумку з грошима та інші докази.

Фігурантам відкритого кримінального провадження поліція повідомила про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Наразі перевіряється причетність фігурантів до скоєння аналогічних злочинів на території столиці, а також встановлюються інші можливі учасники цієї злочинної схеми.