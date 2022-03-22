Киянин намагався вивезти за кордон 103 антикварних предмети

15:05 28 жовтня Київ, Україна

Співробітники Державної митниці в аеропорту "Бориспіль" затримали киянина при спробі вивозу 103 антикварних предметів в Нідерланди.

Про це повідомили в пресслужбі відомства 27 жовтня.

"Працівниками Київської митниці Держмитслужби вилучено старовинні мідні каблучки, наконечники до стріл, монети Європи (1512), Російської Імперії (1894 рік) і Третього рейху (1933 рік), військові німецькі нагороди, в тому числі ордени "Залізний хрест", металеві портсигари часів Третього рейху з клеймом "Alpaccа" 750 проби, пряжки, печатки, небезпечні бритви "Solingen", все - з нацистською символікою, польові телефони, танковий телескоп, наручні та кишенькові годинники, чарки у філігранному виконанні. Предмети знаходилися в речах пасажира, який відлітав через аеропорт "Бориспіль" в Нідерланди", - йдеться в повідомленні.

39-річний киянин спробував провезти антикваріат через "зелений коридор", таким чином підтвердивши, що у нього немає предметів, обов'язкових до декларування або таких, на вивезення яких потрібен дозвіл.

"При перевірці ручної поклажі, в рюкзаку пасажира митники виявили окремі предмети культурного споживання і предмети військового зразка. Це стало підставою для перевірки багажних місць цього громадянина", - додали у відомстві.

Сканер в аеропорту показав наявність великої кількості металевих предметів в багажі пасажира, після чого всі його речі були оглянуті. Всього на митниці виявили 103 предмети, що не були задекларовані.

"За консультацією з приводу переміщення цих предметів через митний кордон України на момент проходження митного контролю чоловік до співробітників Київської митниці не звертався", - додали в пресслужбі Держмитниці.

У свою чергу порушник стверджував, що предмети мають культурну цінність, а скуповував він їх на "блошиних ринках" для своїх клієнтів в Амстердамі . Проте, він не підтвердив свої слова відповідними документами.