Киянин провів 3 роки в полоні через квартиру

11:05 01 квітень Київ, Україна

Співробітники поліції звільнили 52-річного чоловіка, якого зловмисники 3 роки тримали в полоні, щоб заволодіти квартирою в столиці.
 
За підозрою в шахрайстві і позбавленні волі затримано трьох осіб, поліція стверджує, що підозрюваним вже вдавалося за аналогічною схемою позбавити житла жінку в Миколаївській області. Серед затриманих - співробітниця органів юстиції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Чоловік 52-х років вважався зниклим безвісти з 2017 року. За версією слідства, його викрали і насильно утримували в будинку, намагаючись привласнити квартиру в Києві. У приміщенні правоохоронці виявили 49-річного киянина - імовірно, його також тримали в полоні.

Глава київської поліції Андрій Крищенко розповів, що правоохоронці прийшли додому до передбачуваних зловмисників, отримавши інформацію про місцеперебування людини, яку оголосили в розшук у Миколаєві. Вони затримали і встановили особи трьох уродженців Запоріжжя і Миколаївської області. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за двома статтями і вирішують питання про оголошення підозри, затриманим загрожує позбавлення волі строком до 20 років.

За даними Київської міської прокуратури, одна з фігуранток є співробітником органів юстиції Миколаївської області. 31 березня за адресами підозрюваних провели обшуки.
"До нас звернулася ще одна громадянка, яка повідомила, що ці ж люди шахрайським шляхом заволоділи її будинком, а саму жінку поселили в приватний будинок одного з сіл Миколаївської області. Зараз ми перевіряємо причетність злочинної групи до цієї шахрайської схеми і до аналогічних злочинів на території України", - додав Андрій Крищенко.