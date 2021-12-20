Киянин провів 3 роки в полоні через квартиру

11:05 01 квітень Київ, Україна

Співробітники поліції звільнили 52-річного чоловіка, якого зловмисники 3 роки тримали в полоні, щоб заволодіти квартирою в столиці.

За підозрою в шахрайстві і позбавленні волі затримано трьох осіб, поліція стверджує, що підозрюваним вже вдавалося за аналогічною схемою позбавити житла жінку в Миколаївській області. Серед затриманих - співробітниця органів юстиції.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.



Чоловік 52-х років вважався зниклим безвісти з 2017 року. За версією слідства, його викрали і насильно утримували в будинку, намагаючись привласнити квартиру в Києві. У приміщенні правоохоронці виявили 49-річного киянина - імовірно, його також тримали в полоні.



Глава київської поліції Андрій Крищенко розповів, що правоохоронці прийшли додому до передбачуваних зловмисників, отримавши інформацію про місцеперебування людини, яку оголосили в розшук у Миколаєві. Вони затримали і встановили особи трьох уродженців Запоріжжя і Миколаївської області. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за двома статтями і вирішують питання про оголошення підозри, затриманим загрожує позбавлення волі строком до 20 років.



За даними Київської міської прокуратури, одна з фігуранток є співробітником органів юстиції Миколаївської області. 31 березня за адресами підозрюваних провели обшуки.