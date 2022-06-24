Киянин організував схему вивезення призовників за кордон

12:14 24 червня Київ, Україна

У Києві 50-річний чоловік пропонував призовникам виїхати за кордон.

 
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
 
"Заручившись допомогою спільників, чоловік пропонував виготовлення довідки про членство у міжнародній громадській організації та зайнятті волонтерською діяльністю з подальшим внесенням до спеціальної бази даних, яка дає право на перетин державного кордону як волонтеру" - Київська міська прокуратура.
 
Він також пропонував у Telegram виготовлення документів про непридатність до несення військової служби.

Зловмисника затримали на "гарячому" під час отримання $4 тис. за виготовлене посвідчення волонтера. Загалом злочинна діяльність киянина принесла йому 40 тис. грн вигоди.