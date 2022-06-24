Киянин організував схему вивезення призовників за кордон

У Києві 50-річний чоловік пропонував призовникам виїхати за кордон.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Він також пропонував у Telegram виготовлення документів про непридатність до несення військової служби.
Зловмисника затримали на "гарячому" під час отримання $4 тис. за виготовлене посвідчення волонтера. Загалом злочинна діяльність киянина принесла йому 40 тис. грн вигоди.
Зловмисника затримали на "гарячому" під час отримання $4 тис. за виготовлене посвідчення волонтера. Загалом злочинна діяльність киянина принесла йому 40 тис. грн вигоди.
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