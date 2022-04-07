Киянин побив чоловіка і підпалив його автомобіль

18:37 11 листопада Київ, Україна

Житель Києва був обурений вчинком чоловіка, який викинув в сміттєвий бак сухе листя, він його побив, закинув листя в салон автомобіля і підпалив.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції Києва.



По спецлінії 102 надійшла інформація про пожежу. Заявник повідомив, що на вулиці Софії Русової біля озера Небреж горить автомобіль, біля якого знаходиться побитий чоловік.





На місці події слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції встановила, що між 62-річним киянином і невідомим виник конфлікт. Чоловікові не сподобалося те, що потерпілий викинув у сміття сухе листя, яке привіз на своєму автомобілі Chevrolet. Під час конфлікту невідомий вдарив власника автомобіля, поклав в салон іномарки листя і підпалив. В результаті події автомобіль згорів майже повністю і відновленню не підлягає.

Як повідомив начальник відділу кримінальної поліції територіального управління Олексій Кабанченко, протягом години підозрюваного в підпалі затримали:

«Ми опитали свідків події, які вказали напрямок руху зловмисника і надали його прикмети. Затриманим виявився 38-річний місцевий житель. Чоловік заперечував свою причетність до підпалу, але під тиском неспростовних доказів зізнався у скоєному».

Слідчі поліції оголосили місцевому жителю про підозру за підпал автомобіля з помсти.