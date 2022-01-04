Киян лякають штормовим попередженням

11:38 03 травень Київ, Україна

Столична мерія попереджає киян та гостей столиці про насування сильного вітру, в Києві і області оголошено штормове попередження.

Вдень в Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
"Для уникнення травм, в таку погоду слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев і конструкцій будівель, які можуть зірватися в разі сильного пориву вітру", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу пресслужба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр повідомляє, що в столиці також очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в зв'язку з чим оголошено 1 рівень небезпеки (жовтий).

У київській мерії дали поради жителям столиці в зв'язку зі штормовим попередженням:
  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.