Киян лякають штормовим попередженням

Столична мерія попереджає киян та гостей столиці про насування сильного вітру, в Києві і області оголошено штормове попередження.
Вдень в Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
У свою чергу пресслужба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр повідомляє, що в столиці також очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в зв'язку з чим оголошено 1 рівень небезпеки (жовтий).
У київській мерії дали поради жителям столиці в зв'язку зі штормовим попередженням:
У київській мерії дали поради жителям столиці в зв'язку зі штормовим попередженням:
- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
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