Киян лякають штормовим попередженням

11:38 03 травень Київ, Україна

Столична мерія попереджає киян та гостей столиці про насування сильного вітру, в Києві і області оголошено штормове попередження.



Вдень в Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

"Для уникнення травм, в таку погоду слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев і конструкцій будівель, які можуть зірватися в разі сильного пориву вітру", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу пресслужба КМДА з посиланням на Український гідрометцентр повідомляє, що в столиці також очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в зв'язку з чим оголошено 1 рівень небезпеки (жовтий).



У київській мерії дали поради жителям столиці в зв'язку зі штормовим попередженням: