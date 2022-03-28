Київ: авіаційний університет закидали димовими шашками

13:06 04 листопада Київ, Україна

Невідомі розбили вікна в приміщенні НАУ і кинули всередину кілька піротехнічних засобів для пуску диму.

Інцидент стався в Солом'янському районі міста 3 листопада після опівночі.



У поліцію про подію повідомив охоронець вишу, який побачив дим на першому поверсі корпусу №1. Димові шашки через кілька хвилин погасли. Відзначається, що ніхто не постраждав.



Також охоронець помітив, що з кількох кабінетів йде великий дим, після чого викликав пожежну службу.



Як розповіли в поліції, під час обстеження прилеглої території було виявлено камери відеоспостереження, але вони не працюють.



В цей час правоохоронці з'ясовують всі обставини і шукають зловмисників.



