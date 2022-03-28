Київ: авіаційний університет закидали димовими шашками

Невідомі розбили вікна в приміщенні НАУ і кинули всередину кілька піротехнічних засобів для пуску диму.
Інцидент стався в Солом'янському районі міста 3 листопада після опівночі.
У поліцію про подію повідомив охоронець вишу, який побачив дим на першому поверсі корпусу №1. Димові шашки через кілька хвилин погасли. Відзначається, що ніхто не постраждав.
Також охоронець помітив, що з кількох кабінетів йде великий дим, після чого викликав пожежну службу.
Як розповіли в поліції, під час обстеження прилеглої території було виявлено камери відеоспостереження, але вони не працюють.
В цей час правоохоронці з'ясовують всі обставини і шукають зловмисників.
У поліцію про подію повідомив охоронець вишу, який побачив дим на першому поверсі корпусу №1. Димові шашки через кілька хвилин погасли. Відзначається, що ніхто не постраждав.
Також охоронець помітив, що з кількох кабінетів йде великий дим, після чого викликав пожежну службу.
Як розповіли в поліції, під час обстеження прилеглої території було виявлено камери відеоспостереження, але вони не працюють.
В цей час правоохоронці з'ясовують всі обставини і шукають зловмисників.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі