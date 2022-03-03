Київ: зловмисники вкрали з офісу сейфи з грошима

18:02 03 червень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів Києва затримали зловмисників, які вчинили розбійний напад на офіс приватної фірми і вкрали сейфи з грошима.



Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Правопорушники увірвалися в приміщення, погрожували зброєю, зв'язали мотузкою працівника фірми і забрали сейф, в якому зберігалося близько 90 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

По спецлінії 102 від менеджера компанії надійшло повідомлення про те, що троє невідомих через вікно на другому поверсі проникли в офісне приміщення на вулиці Куренівській і, погрожуючи зброєю, забрали сейф з грошима. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативні групи.

У поліції повідомили, що через кілька годин після скоєння злочину, правоохоронці встановили особи нападників і затримали їх.

Правопорушниками виявилися жителі міста Київ та Київської області, віком від 36 до 48 років. Двоє з них раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.