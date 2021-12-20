Київ: затриманий наркоторговець з товаром на 5 млн гривень

Правоохоронці затримали наркоторговця, який займався зберіганням і збутом наркотичних засобів через інтернет. Під час обшуку його автомобіля і квартири виявлено більше двох кілограм різноманітних речовин на суму близько 5 млн грн.
Також були виявлені пристрої для упаковки і герметизації наркотичних речовин, ваги, пакети, замітки про кількість збутих наркотиків, гаджети, за допомогою яких здійснювався продаж заборонених речовин через інтернет-магазин, а також інші докази системного збуту наркотичних засобів.
Крім того, зараз вирішується питання про повідомленні затриманій особі про підозру. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 307 КК України.
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