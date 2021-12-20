Київ: затриманий наркоторговець з товаром на 5 млн гривень

18:26 11 серпень Київ, Україна

Правоохоронці затримали наркоторговця, який займався зберіганням і збутом наркотичних засобів через інтернет. Під час обшуку його автомобіля і квартири виявлено більше двох кілограм різноманітних речовин на суму близько 5 млн грн.

"Так, в рамках реалізації матеріалів кримінального провадження при огляді автомобіля Infiniti, яким керував затриманий і за місцем його проживання правоохоронці вилучили близько 1 кг наркотичного засобу кокаїн, 400 таблеток екстазі, 0,3 кг псилоцибінові грибів (ЛСД), 0,5 кг марихуани і гашишу ", - повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Також були виявлені пристрої для упаковки і герметизації наркотичних речовин, ваги, пакети, замітки про кількість збутих наркотиків, гаджети, за допомогою яких здійснювався продаж заборонених речовин через інтернет-магазин, а також інші докази системного збуту наркотичних засобів.

"Вилучені під час обшуків речовини, спрямовані на експертизу. Їх роздрібна вартість становить близько 5 млн гривень ", - наголошується в повідомленні.

Крім того, зараз вирішується питання про повідомленні затриманій особі про підозру. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 307 КК України.