Київ: затриманий фотограф, який створював порноконтент за участю дітей

16:09 21 травень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів викрили незаконну діяльність дитячого фотографа, 38-річний чоловік погрозами і шантажем схиляв дітей до порносесії.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що, маючи можливість увійти в довіру до дітей у віці від 8-и до 18-и років, фігурант змушував їх шляхом шантажу і погроз брати участь в створенні порнографічного контенту. Цей контент був поширений на території США і країн Євросоюзу. Завдяки спільній співпраці з колегами із зазначених країн була отримана додаткова інформація, яка підтверджує участь в скоєнні злочину саме цього громадянина», - повідомив начальник Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції Євген Макаров.

На цей момент відомо, що отримані фото- і відеоматеріали, щоб приховати від сторонніх, чоловік зберігав у санкційному хмарному сховищі. При цьому встановлено, що з IP-адреси, яку використовував фотограф, здійснюється систематичне поширення дитячої порнографії, а це - понад 400 файлів.

«За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели санкціонований обшук. У нього вилучили доказову базу, порноконтент за участю дітей - більше 10 гігабайтів, мобільні термінали і комп'ютерну техніку, яка використовувалася при створенні цього контенту», - зазначив Макаров.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили в управління поліції для проведення першочергових слідчих дій. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).