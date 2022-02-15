Київ: затриманий фотограф, який створював порноконтент за участю дітей

Співробітники правоохоронних органів викрили незаконну діяльність дитячого фотографа, 38-річний чоловік погрозами і шантажем схиляв дітей до порносесії.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
На цей момент відомо, що отримані фото- і відеоматеріали, щоб приховати від сторонніх, чоловік зберігав у санкційному хмарному сховищі. При цьому встановлено, що з IP-адреси, яку використовував фотограф, здійснюється систематичне поширення дитячої порнографії, а це - понад 400 файлів.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили в управління поліції для проведення першочергових слідчих дій. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).
Повідомляється також, що викрили його протиправну діяльність представники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави, міжнародного поліційного співробітництва разом зі слідчими Деснянського управління поліції Києва і під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Київ. Також за сприяння Посольства США в Україні та Федерального бюро розслідувань США додатково отримані вичерпні дані, що вказують на протиправну діяльність киянина.
Нині правоохоронці встановлюють дітей, які постраждали в результаті дій фігуранта. У разі доведення провини йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
У поліції також закликають всіх, хто має інформацію про протиправну діяльність правопорушника, звертатися в Департамент захисту інтересів суспільства і держави НПУ за адресою [email protected]
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