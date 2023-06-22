Київ: вибух та пожежа у 16-поверховому будинку через витік газу

09:49 22 червня Київ, Україна

У столиці України, Києві, стався вибух і подальша пожежа у 16-поверховому житловому будинку, що, за попередніми даними, було спричинено витоком газу.



Про це повідомили голова Київської міської адміністрації Віталій Кличко, начальник Київського головного управління ДСНС Сергій Попко та представники Київської газової служби.



За офіційною інформацією, вибух газу стався у багатоповерховому житловому будинку, охопивши площу близько 150 квадратних метрів. Наразі пожежа під контролем, і рятувальники проводять пошук людей.



О 3:45 у Дніпровському районі на вулиці Малишка стався вибух у житловому будинку на сьомому поверсі, ймовірно, через витік газу, що призвело до руйнування конструкцій. За оперативними даними, постраждали п'ять квартир на шостому, сьомому та восьмому поверхах. Рятувальникам вдалося евакуювати двох людей.



Пізніше Віталій Кличко повідомив, що співробітники служб порятунку змогли врятувати 18 людей. За його словами, усі люди з непошкоджених приміщень були евакуйовані у безпечне місце.



За даними Київської газової служби, попередньо, внаслідок газового вибуху в 16-поверховій будівлі було зруйновано чотири квартири, а шість квартир зазнали пошкоджень.