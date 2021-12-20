Київ: вибух банкомату і крадіжка грошей

17:35 21 липень Київ, Україна

Кияни виявили на вулиці Виговського підірваний банкомат . Як стало відомо, у вівторок вночі, зловмисники підірвали банкомат і викрали гроші.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у вівторок, 21 липня.

"Сьогодні близько 1:30 в столичну поліцію звернувся місцевий житель, який повідомив, що троє невідомих висадили банкомат біля продуктового магазину на вулиці Виговського", - йдеться в повідомленні.

Поліція оглянула місце злочину, опитали свідків. Попередньо встановлено, що правопорушники за допомогою газо-повітряної суміші підірвали банкомат, звідти забрали касети з грошима і втекли.

"В результаті вибуху пошкоджено внутрішнє і зовнішнє оздоблення фасаду будівлі, сума збитку встановлюється", - зазначили правоохоронці.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальні провадження у ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) і по ч.5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.