Київ: вибух банкомату і крадіжка грошей

Кияни виявили на вулиці Виговського підірваний банкомат. Як стало відомо, у вівторок вночі, зловмисники підірвали банкомат і викрали гроші.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у вівторок, 21 липня.
Поліція оглянула місце злочину, опитали свідків. Попередньо встановлено, що правопорушники за допомогою газо-повітряної суміші підірвали банкомат, звідти забрали касети з грошима і втекли.
Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальні провадження у ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) і по ч.5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.
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